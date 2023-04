National Treasure: Edge of History annulée après une saison

News Séries

Disney+ a annulé sa série National Treasure: Edge of History après une seule saison.

La nouvelle intervient alors que le season finale, qui sert désormais de series finale, a été diffusé le 8 février dernier.





Edge Of History suivait Jess ( Lisette Alexis ), une DREAMer brillante et pleine de ressources qui partait pour l'aventure d'une vie pour découvrir la vérité à propos du passé mystérieux de sa famille et sauver un trésor perdu Panaméricain. Catherine Zeta-Jones jouait le rôle d'une milliardaire badass, experte des antiquité du marché noir et chasseuse de trésors vivant selon ses propres règles.La saison 1 a accueilli des guests qui faisaient partie des films (Benjamin Gates en français), Justin Bartha (dans le rôle de Riley Poole) et Harvey Keitel (dans le rôle de Peter Sadusky). Le casting était complété par Zuri Reed Jake Austin Walker et Lyndon Smith Disney+ semble avoir du mal à lancer des séries au delà de ses franchises Star Wars et Marvel. Elle a récemment annulé The Mysterious Benedict Society et Big Shot

