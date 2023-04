Station 19 renouvelée pour une saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/04/2023 à 15h59 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - ABC

ABC a renouvelé son spin-off de Grey's Anatomy, Station 19, pour une saison 7. Mais il va y avoir du changement.

Station 19 reviendra pour une septième saison, mais sans Krista Vernoff, qui quitte son poste de showrunner (comme elle l'a déjà fait pour Grey's Anatomy). Zoanne Clack et Peter Paige, qui ont tous deux étés producteurs de Station 19, en deviennent les co-showrunners.





Jusqu'ici,de téléspectateurs pour un taux de 0.7, soit des baisses de 15 et 22% par rapport à la saison précédente. Des 10 drames diffusés par la chaîne cette saison, elle est sixième en termes d'audiences mais seconde (ex aequo avec The Rookie et derrière Grey's) en termes de taux.Cette semaine, ABC a déjà renouvelé The Rookie pour une saison 6, Will Trent pour une saison 2 et The Good Doctor pour une saison 7. On attend toujours de connaître le sort de Alaska Daily The Rookie: Feds et The Wonder Years Le season finale de la saison 6 de Station 19 sera diffusé le jeudi 18 mai.

Source : TV Line