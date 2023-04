Lupin: une date pour la troisième partie

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/04/2023 à 16h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a annoncé une date pour la troisième partie de Lupin.

Assane Diop (Omar Sy) continuera ses aventures à l'automne, puisque le mystère français reviendra pour 7 épisodes le vendredi 3 octobre.





Assane, qui se cache, doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Il ne peut plus supporter de les faire souffrir et décide de revenir à Paris pour leur proposer une idée folle: quitter la France et commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais bien loin, et un retour inattendu mettra ses plans à mal.

Source : TV Line