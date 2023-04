Dear Edward annulée après une seule saison

News Séries

24/04/2023

Apple TV+

Apple TV+ a annulé sa série Dear Edward après une seule saison.

Dear Edward n'aura pas de saison 2... La série, qui marquait la réunion du showrunner de Friday Night Lights Jason Katims et de sa star Connie Britton, était basée sur le roman de 2020 d'Ann Napolitano.





La série suivait Edward, un garçon de 12 ans ( Colin O’Brien ), seul survivant d'un crash d'avion qi a tué sa famille. A la suite du tragique accident, Edwards et d'autres personnes à travers le monde sont affectés par la tragédie, et des amitiés, des romances et des communautés inattendues se forment.Le casting était complété par Taylor Schilling (Orange Is the New Black), Brian d’Arcy James (13 Reasons Why), Anna Uzele (City on a Hill), Jasmin Walker (Love Life) ou encore Idris Debrand (MotherFatherSon).

