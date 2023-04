The Horror Of Dolores Roach: une date pour la nouvelle série de Prime Video

News Séries

26/04/2023

Prime Video a dévoilé une date pour sa nouvelle série, The Horror of Dolores Roach.

La série de 8 épisodes basée sur le podcast à succès du même nom débutera le vendredi 7 juillet. The Horror of Dolores Roach raconte l'histoire de Dolores (Justina Machado), une femme libérée de prison après 16 ans qui revient à Washington Heights, qui a sévèrement été gentrifié, avec 200 dollars en poche et les vêtements sur son dos. Avec son petit ami disparu, sa famille qui n'est plus là depuis longtemps et son appartement maintenant occupé par des étrangers, Dolores retrouve son ancien ami stoner Luis (Alejandro Hernandezkita), qui l'héberge et la laisse faire des massages contre de l'argent dans le sous-sol en dessous de son restaurant délabré Empanada Loca, seul reste de son ancienne vie.



Quand la promesse de stabilité est rapidement menacée, "Magic Hands Dolores" est menée à des extrêmes choquants pour survivre, et devant une réussite professionnelle inattendue, Dolores et Luis deviennent dangereusement liés, et Luis doit libérer ses propres prédilections particulières.





Le casting est complété par Kita Updike Judy Reyes et Jeffery.Ecrite et réalisée par Aaron Mark, qui l'avait d'abord développée comme un one-woman show mené par Daphne-Rubin Vega, The Horror of Dolores Roach est un conte grotesque inspiré par Sweeney Todd de "manger ou être mangé", de légende urbaine macabre, de trahison, cannabis, gentrification, cannibalisme et survie des plus forts.

Source : Deadline