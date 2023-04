The Witcher: une date et un teaser pour la saison 3 (la dernière pour Henry Cavill)

News Séries

26/04/2023

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé des dates pour la saison 3 de sa série The Witcher, qui sera la dernière saison dans laquelle Henry Cavill se glissera dans la peau de Geralt Of Rivia.

Le drame d'épée et de sorcellerie reviendra pour le premier volume de sa troisième saison, composé des 5 premiers épisodes, je jeudi 29 juin. Le volume 2 (les trois derniers épisodes) sera diffusé le jeudi 27 juillet.





Dans la saison 3 de The Witcher, alors que les monarques, les mages et les bêtes du Continent se battent pour la capturer, Geralt emmène Ciri se cacher, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire.En octobre 2022, Cavill a annoncé qu'il ne reviendrait pas pour la saison 4 de The Witcher. Liam Hemsworth a été recasté, et sera le nouveau Geralt.

Source : TV Line