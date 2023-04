Black Mirror: une date, un teaser et le casting de la saison 6

News Séries

2023 - Netflix

Netflix nous donne enfin des détails sur la saison 6 de Black Mirror!

La série de Charlie Brooker reviendra en juin pour sa sixième saison. On n'a pas encore de date précise, mais on a un teaser qui nous dévoile une grande partie du casting:





On savait déjà que Aaron Paul Rob Delaney et Josh Hartnett feraient partie de la saison.On sait maintenant que la saison 6 accueillera aussi Salma Hayek Myha’la Herrold ou encore Himesh Patel Brooker a expliqué dans un communiqué qu'il avait toujours senti que Black Mirror devrait proposer des histoires totalement distinctes les unes des autres, et qu'elles continuent à surprendre les téléspectateurs (et lui-même), autrement, il ne voyait pas l'intérêt. Ce devrait être une série qui ne peut pas facilement être définie, et qui continue à se réinventer. Donc en partie pour se challenger, et en partie pour conserver la fraîcheur du projet, il a commencé à travailler sur la nouvelle saison en bouleversant ses propres principes. Donc cette fois, en plus des codes familiers de Black Mirror, il a ajouté de nouveaux éléments, y compris des choses qu'il s'était juré de ne jamais faire, d'étendre les paramètres de ce qu'un épisode est. Les histoires ont toujours le ton de Black Mirror, mais avec plus de variété et de folie que jamais auparavant.Par exemple, on peut penser qu'un épisode en rappellera un autre, voire sera une sorte de suite, avec la présence d'Aaron Paul qui était déjà apparu dans l'épisode de la saison 4 USS Callister. Dans la photo de la news comme dans le trailer, on peut voir que l'ambiance spatiale colle pas mal au thème de l'épisode.Hâte de découvrir tout ça, mais avec ces premiers éléments, on se dit que la nouvelle saison devrait être bien meilleure que la médiocre saison 5!

