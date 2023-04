And Just Like That…: une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/04/2023 à 11h28 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO Max

HBO Max a dévoilé une date et un premier teaser pour la saison 2 de And Just Like That..., sa suite de Sex And The City.

On sait que And Just Like That... reviendra en juin, et on a un premier teaser:





Dans le teaser, on peut voir le groupe parler de "MILF", Miranda passer au niveau supérieur dans sa relation avec Che, et Carrie retrouver un homme qu'elle pensait avoir laissé dans son passé.And Just Like That... a débuté en décembre 2021 avec une première saison de 10 épisodes qui a choqué les fans en tuant Mr. Big ( Chris Noth ) dans le premier épisode. Sarah Jessica Parker reprend son rôle de Carrie Bradshaw, et Cynthia Nixon et Kristin Davis sont également de retour dans leurs rôles de Miranda et Charlotte. Kim Cattrall , qui jouait Samantha Jones dans la série originale, est absente du revival, même si le personnage de Carrie est toujours en contact avec Samantha hors caméra. John Corbett apparaîtra dans plusieurs épisodes de la saison 2 dans son rôle d'Aidan Shaw, l'ex fiancé de Carrie dans Sex And The City. Le vétéran des sitcom Tony Danza (Madame est servie) a aussi rejoint le casting de la saison 2, où il jouera une version de lui-même, et sera le père de Che ( Sara Ramirez ).

Source : TV Line