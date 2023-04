Big Mouth et Human Resources vont prendre fin

News Séries

Netflix met fin à ses comédies animées Big Mouth et Human Resources.

Le streamer a renouvelé sa comédie animée destinée aux adultes Big Mouth pour une huitième et dernière saison. Il a aussi annoncé que la saison 2 à venir de son spin-off, Human Resources, serait aussi la dernière.





Avec sa saison 8, Big Mouth deviendra la série la plus longue de l'Histoire de Netflix, hors programmes pour enfants et familles.Inspirée de l'enfance de Nick Kroll et Andrew Goldberg , Big Mouth suit un groupe d'amis et leurs Hormone Monsters (qu'ils sont les seuls à voir), alors qu'ils font face à l'adolescence, la sexualité et le passage à l'âge adulte. Le casting de voix inclut Kroll, John Mulaney Jason Mantzoukas et Maya Rudolph Human Resources quant à elle, se passe sur le lieu de travail des hormone monsters. Aidy Bryant Brandon Kyle Goodman , Rudolph et Kroll font partie du casting voix.Selon Netflix, les personnages et les histoires de Human Resources seront intégrés aux derniers épisodes de Big Mouth.

