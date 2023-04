Truth Be Told annulée après trois saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/04/2023 à 12h09 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Apple TV+

La saison 3 de Truth Be Told (2019) était la dernière.

Apple TV+ a annulé sa série après trois saisons, et c'est sa star Octavia Spencer qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.





Basée sur le roman "While You Were Sleeping" de Kathleen Barber, Truth Be Told plongeait directement dans l'obsession des Etats-Unis pour les podcasts de true crime et proposait aux téléspectateurs de prendre en compte les conséquences qui découlent quand la poursuite de la justice est mise à la vue de tous.Dans la saison 3, qui s'est conclue le 24 mars dernier, Poppy, frustrée par le manque d'intérêt des médias concernant la disparition de plusieurs jeunes filles noires, faisait équipe avec une principale peu orthodoxe ( Gabrielle Union ) pour que le nom des victimes ne sorte pas du regard du public, tout en poursuivant des pistes menant à un trafic sexuel qui aurait pu les piéger.

Source : TV Line