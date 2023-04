Amazon commande 2 saisons pour la nouvelle série des Palladino, avec deux anciens de Mrs. Maisel

News Séries

2023 - Prime Video

Amazon continue son partenariat avec la team Palladino, en commandant deux saisons, soit 16 épisodes en tout, pour une série sur le thème du ballet des auteurs de The Marvelous Mrs. Maisel par les auteurs Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino.

Nommée Étoile, la série mettra en scène Luke Kirby (alias Lenny Bruce dans Mrs. Maisel) et Gideon Glick (Alfie, le client magicien de Susie), qui feront partie du casting d'ensemble.



La série se déroulera entre New-York et Paris, et suivra les danseurs et l'équipe artistique de deux compagnies de ballet à la renommée mondiale, qui se lancent dans un pari ambitieux pour sauver leurs institutions en échangeant leurs stars les plus talentueuses.



Les créateurs sont probablement attachés à ce thème, qui rappelle leur série Bunheads, dans laquelle on suivait Michelle (Sutton Foster), une strip-teaseuse de Las Vegas qui, après s'être mariée sur un coup de tête, déménage dans une petite ville paisible et travaille dans l'école de danse de sa belle-mère.



Le casting inclut aussi Camille Cottin, Simon Callow, Lou de Laâge et David Alvarez.

