Platonic: un trailer pour la comédie Apple avec Rose Byrne et Seth Rogen

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé un trailer officiel pour sa nouvelle comédie, Platonic.

Après avoir été mariés dans les films Neighbors sur le grand écran, Rose Byrne et Seth Rogen s'essaient à l'amitié dans la nouvelle comédie du streamer, qui commencera le mercredi 24 mai avec ses trois premiers épisodes:





La saison de 10 épisodes suit un duo d'anciens amis qui s'approchent de la quarantaine et reconnectent après beaucoup de temps passé loin l'un de l'autre. L'amitié du duo devient plus dévorante et déstabilise leur vie de manière hilarante. Carla Gallo et Andrew Lopez complètent le casting.Rogen et Byrne ont déjà partagé l'écran, dans les deux comédies Neighbors (2014) et son sequel Neighbors: Sorority Rising. Nick Stoller, qui a réalisé les deux films, a co-créé, réalisé et co-écrit Platonic aux côtés de Francesca Delbanco (Friends From College).Platonic est l'une des deux comédies menées par Rose Byrne, avec Physical , qui reviendra plus tard cette année pour sa troisième saison. Rogen quant à lui, doit jouer dans une comédie sur le showbiz encore sans nom, qui parle d'un vieux studio hollywoodien de films qu'il écrira, réalisera et produira aux côtés d'Evan Goldberg.

