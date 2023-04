Heartstopper: une date pour la saison 2, qui aura un ton différent

News Séries

Netflix a dévoilé une date pour la saison 2 de sa série Heartstopper.

La seconde saison de la romance LGBTQ+ sera disponible dès le jeudi 3 août.







Basée sur le webcomic d'Alice Oseman, la série suit l'histoire de deux meilleurs amis adolescents devenus petits amis, Nick Nelson et Charlie Spring, et de leurs amis.



A sa sortie en 2022, la première saison de Heartstopper a obtenu de très bonnes critiques et a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. La série a obtenu cinq Children et Family Emmy Awards, dont des récompenses pour Oseman, Kit Connor (qui joue Nick) et Olivia Colman (qui joue la mère de Nick).



La saison 2 va introduire de nouveaux personnages: le frère biphobe de Nick David (Jack Barton), leur père Stephane (Thibault de Montalembert), l'élève de Higgs Sahar Zahid (Leila Khan), l'élève de Truham James McEwan (Bradley Riches), et Naomi (Bel Priestley) et Felix (Ash Self), de nouveaux amis d'Elle Argent (Yasmin Finney).



Selon le synopsis officiel, dans les 8 épisodes de la saison 2 de Heartstopper, Charlie et Nick devront avancer dans leur nouvelle relation, Tara et Darcy vont faire face à des challenges inattendus, et Tao et Elle essaieront de savoir si ils peuvent être plus qu'amis. Avec des examens à l'horizon, un voyage scolaire à Paris et un bal de promo à planifier, le gang doit jongler avec beaucoup d'éléments.



Comme précisé dans la vidéo d'annonce de la date, la saison 2 sera "cool et fraîche", avec une vibe différente. Ils expliquent aussi que l'histoire sera un peu plus mature.

