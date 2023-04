FUBAR: un trailer officiel pour la comédie d'action avec Arnold Schwarzenegger

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/04/2023 par Amelie Brillet

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé un trailer complet pour sa nouvelle comédie d'action FUBAR.

Tirer des armes militaires et s'éloigner d'explosions au ralenti est un business de famille, si l'on en croit le streamer. La légende des films d'action Arnold Schwarzenegger endosse son premier rôle principal dans une série dans la nouvelle comédie d'action FUBAR, qui débute le jeudi 25 mai:





Schwarzenegger joue un agent de la CIA vieillissant qui botte toujours des fesses alors qu'il s'approche de la fin de la soixantaine. Il est cependant temps pour lui de raccrocher, et il pense passer sa retraite à se reconnecter avec sa fille ( Monica Barbaro ). Mais l'agence le rappelle pour une dernière mission: sauver un autre agent coincé dans un pays lointain, et cet agent s'avère être sa fille!Le casting est complété par Milan Carter Andy Buckley et Jay Baruchel.Fubar est créée par Nick Santora (Scorpion).

