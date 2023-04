Warrior: une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/04/2023 à 11h53 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Max

Max a dévoilé une date et un trailer musclé pour la saison 3 de sa série Warrior.

La saison 3 du drame d'action, basé sur les écrits de la légende des arts martiaux Bruce Lee, débutera le jeudi 29 juin avec deux épisodes:





La saison 2 s'est terminée en décembre 2020 sur Cinemax. C'était la dernière série de la chaîne avant qu'elle n'arrête de développer du contenu original. En avril 2021, une saison 3 a été commandé, et la production a commencé fin juillet 2022.Dans la saison 3 longuement attendue, après les émeutes qui ont bouleversé Chinatown, Mai Ling (Dianne Doan) utilise ses connections avec le gouvernement pour consolider son pouvoir, alors que Ah Sahm (Andrew Koji) et les Hop Wei doivent trouver de nouvelles façons de survivre.Le casting de Warrior est complété par Olivia Cheng Hoon Lee , Perry Yung, Langley Kirkwood Miranda Raison , Chen Tang, Chelsea Muirhead, Mark Dacascos et Joe Taslim.

Source : TV Line