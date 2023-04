It’s Always Sunny In Philadelphia: une date pour la saison 16

News Séries

FXX a dévoilé la date de lancement de la saison 16 de sa comédie, It's Always Sunny in Philadelphia.

La comédie (hors animé) la plus longue de l'Histoire de la télé lancera sa seizième saison le mercredi 7 juin.



Il n'y a pas encore de trailer disponible mais pour vous rafraîchir les idées, voilà celui de la saison 15:





Cette saison 16 sera un challenge pour Ronald “Mac” MacDonald ( Rob McElhenney ), Charlie Kelly ( Charlie Day ), Dennis Reynolds ( Glenn Howerton ), Dee Reynolds ( Kaitlin Olson ), et Frank Reynolds ( Danny DeVito ), qui se languissent du passé et essaient de survivre en 2023.Cette année, Mac se bat avec des allergies et une relation longue distance, Charlie s'intéresse à ses sœurs oubliées depuis longtemps, Dee se bat pour le contrôle des loyers et l'athlétisme féminin, Frank lutte pour son arme et Dennis a du mal à améliorer sa santé mentale.

