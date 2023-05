The Good Doctor renouvelée pour une saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2023 à 12h00 par Amelie Brillet

2023 - ABC

ABC a renouvelé sa série The Good Doctor pour une saison 7.

Les fans du drame médical auront l'occasion de voir Shawn et Lea en tant que nouveaux parents !



A date, la saison 7 de The Good Doctor réunit en moyenne 6.2 millions de téléspectateurs pour un tax de 0.6 sur la cible clé des 18/49 ans, soit des chutes de 11 et 25% par rapport aux chiffres de la saison précédente. Des 10 drames de la chaîne diffusés cette saison, elle est deuxième pour les audiences, et quatrième ex-aequo pour le taux.



La saison 6 est sur le point de se conclure, et prendra fin ce lundi 1er mai. Dans le finale, Shaun et Lea rejoignent la salle d'accouchement et toutes leurs connaissances de l'hôpital sont à leurs côtés, sauf une pourtant très importante. Pendant ce temps, un incident tragique impliquant les docteurs Perez et Kalu éloigne tout le monde, y-compris le docteur Murphy. Regardez le trailer de l'épisode:





On ne connait pas encore le sort de, le spin-off pour lequel un backdoor pilot (un épisode de The Good Doctor qui sert aussi de premier épisode au spin-off) avec Kennedy McMann et Felicity Huffman a été diffusé le 13 mars. Une décision sera prise dans les semaines à venir.

Source : TV Line