Will Trent renouvelée pour une saison 2

01/05/2023

2023 - ABC

ABC a renouvelé sa série Will Trent pour une saison 2.

A date, la nouvelle série réunit en moyenne 6.1 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.6. Des 10 drames diffusés par la chaîne cette saison, elle est troisième pour les audiences (derrière Grey's Anatomy et The Rookie) et quatrième ex aequo avec The Good Doctor pour le taux.





De toutes les nouvelles séries diffusées par des networks cette saison, elle a la quatrième meilleure audience, derrière Fire Country East New York et So Help Me Todd ABC a noté que Will Trent était la meilleure série de la case horaire du mardi à 22 heures depuis Big Sky durant la saison 2020/2021, et que la série avait amélioré la case horaire de 143% pour les audiences et 25% pour le taux par rapport à l'année précédente.

Source : TV Line