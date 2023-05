Upfronts 2023: FOX commande le drame Rescue: HI-Surf

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2023 à 16h39 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - FOX

FOX continue à commander des séries en vue des upfronts, en commandant le drame Rescue: HI-Surf.

Après avoir commandé l'adaptation de la série médicale italienne Doc, la chaîne commande cette fois un procédural qui s'intéressera à des sauveteurs à Hawaii.



La série, qui est prévue pour la grille 2023/2024, de l'auteur Matt Kester (Animal Kingdom) et du producteur/réalisateur John Wells (Animal Kingdom, Shameless) suit les vies personnelles et professionnelles de sauveteurs en eaux libres qui patrouillent et protègent le nord de l'île d'O'ahu (Hawaii), le tronçon de littoral le plus célèbre et le plus dangereux du monde.



Chaque épisode ces sauveteurs héroïques, passionnés et à la recherche d'adrénaline sauvant des vies dans les conditions difficiles et souvent très menaçantes de l'île.