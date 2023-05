La Writers Guild of America (les auteurs de séries) en grève

News Séries

02/05/2023

2022 - NBC

La Writers Guild of America est officiellement en grève après que les discussions avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers ait échoué malgré des mois de négociations.

La guild a expliqué dans un communiqué qu'elle n'avait pas trouvé d'accord avec les studios et les streamers, et qu'elle sera en grève après l'expiration de son contrat actuel à minuit (la nuit dernière).



Le dernier accord de la WGA avec l'AMPTP, qui représente les neuf plus gros studios à Hollywood, a expiré le 1er mai. Des discussions concernant un nouveau contrat de trois ans ont commencé le 20 mars dernier.



Au centre des négociations: Une reconnaissance et une correction de la façon dont le streaming a affecté le travail, la rémunération et les conditions de travail des auteurs. La Writers Guild Of America a récemment tweeté que depuis une décennie, les entreprises ont adopté des pratiques commerciales qui ont réduit leur rémunération et miné leurs conditions de travail. Ils demandent de rétablir la rémunération et les conditions des auteurs afin de refléter leur valeur pour l'industrie de la télé. Ils insistent sur le fait que la survie de leur profession est en jeu.



Selon la WGA, il y a plus d'auteurs qui travaillent au niveau de salaire minimum qu'il y a 10 ans. Entre 2013 et 2014, seuls 33% des auteurs étaient payés le minimum. Mais ce nombre est maintenant de 50%.



En anticipation d'une grève possible, certaines séries, comme Quantum Leap (2022) et La Brea ont déjà commencé la production de leurs saisons suivantes, pour mettre de côté des épisodes.



La dernière grève notable, en 2007, avait duré 100 jours et avait débuté à la mi-saison. Elle avait causé beaucoup de saisons écourtées et des baisses de qualité notables pour, entre autres, 30 Rock, The Big Bang Theory, Brothers & Sisters, les trois CSI, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Heroes, How I Met Your Mother, Lost, NCIS, The Office, Scrubs et Two and a Half Men.

Source : TV Line