911: Lone Star renouvelée pour une saison 5

Seriesaddict.fr le 02/05/2023 à 21h16 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - FOX

FOX a renouvelé sa série 911: Lone Star pour une saison 5.

Mais, fait plus qu'inattendu, Lone Star sera vraiment seule sur FOX, puisque la série originale dont elle est le spin-off, 911, qui a aussi été renouvelée, déménage sur ABC !



Lone Star est la seconde série en termes d'audiences et de taux derrière la série mère.





Créée par Ryan Murphy et Brad Falchuck, elle met en scène Rob Lowe Julian Works et Brianna Baker.La série, qui devient le drame le plus vieux de la chaîne, rejoint trois autres drames déjà renouvelés par FOX: The Cleaning Lady Accused (US) et Alert

Source : Deadline