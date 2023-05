Twisted Metal: une date et un teaser pour l'adaptation barrée du jeu vidéo

News Séries

02/05/2023 par Amelie Brillet

2023 - Peacock

Peacock a dévoilé une date et un teaser pour son adaptation du jeu vidéo Twisted Metal.

La série, menée par Anthony Mackie, débutera le jeudi 27 juillet avec ses 10 épisodes:





L'adaptation du jeu classique de PlayStation est décrite comme une comédie d'action qui suivra John Doe (Mackie), un outsider à qui l'on promet une meilleure vie, si et seulement si il réussit à livrer un colis dans un monde post-apocalyptique peuplé de personnes plus dangereuses les unes que les autres. Il pourra compter sur l'aide d'un voleur de voiture armé d'une hache pour accomplir sa mission.Le casting inclut aussi Stephanie Beatriz Will Arnett , Joe Seanoa et Neve Campbell

Source : TV Line