The Boroughs: Netflix commande une série des créateurs de Stranger Things et Dark Crystal

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/05/2023 à 11h26 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Stranger Things - 2022 - Netflix

Netflix a commandé la nouvelle série The Boroughs, un mystère surnaturel pour lequel les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, seront producteurs.

Les créateurs de The Dark Crystal: Age of Resistance, Jeffrey Addiss et Will Matthews seront quant à eux showrunners.



La première saison de 8 épisodes se déroulera dans une communauté de retraite qui semble pittoresque, dans le désert du Nouveau Mexique. Un groupe de héros improbables devra s'allier pour empêcher une menace venue d'un autre monde de voler la seule chose qu'ils n'ont pas... le temps.



L'équipe de Dark Crystal a proposé son projet aux frères Duffer, qui ont expliqué qu'ils avaient tout de suite été séduits par cette bande, plus vieille que celle de Stranger Things, mais tout aussi dépareillée et attachante.

Source : TV Line