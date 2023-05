Reasonable Doubt renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/05/2023

2023 - Hulu

Hulu a renouvelé sa série Reasonable Doubt pour une seconde saison.

Le drame légal reviendra pour une saison 2, avec Morris Chestnut qui viendra rejoindre le casting. Il jouera Corey Nash, un avocat de la défense charmant que Jax amène pour l'ider sur un nouveau cas de haut vol.





Librement inspirée de l'avocat des célébrités Shawn Holley, dont les clients incluent les familles Kardashian et Jenner, Lindsay Lohan, Justin Bieber, Tupac Shakur et Katt Williams, Reasonable Doubt met en scène Emayatzy Corinealdi dans le rôle de Jacqueline “Jax” Stewart, une puissante avocate de défense criminelle de Los Angeles. Elle suit Jax alors qu'elle s'attaque farouchement au système judiciaire par des interprétations sauvages de la loi et une éthique parfois douteuse, tout en essayant de gérer son mariage en échec et les problèmes de la maternité.Le casting est complété par Michael Ealy Tim Jo et Angela Grovey.

Source : TV Line