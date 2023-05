Sweet Tooth renouvelée pour une troisième et dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2023 à 10h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série Sweet Tooth pour une troisième et dernière saison.

Le streamer a annoncé que la troisième saison, déjà filmée, de la série de fantastique serait la dernière.





La saison 3 sera une aventure arctique avec de nouvelles aventures excitantes et ce que Jim Mickle (le créateur) et son équipe espèrent être une fin satisfaisante. Gus verra une face de l'humanité et du monde qu'il n'a pas vue dans les deux premières saisons.Dans la saison 2 (disponible depuis le jeudi 27 avril), Gus ( Christian Convery ) et un groupe d'autres hybrides étaient retenus prisonniers par le General Abbot (Neil Sandilands), qui utilisait les enfants pour les expériences menées par le captif docteur Aditya Singh ( Adeel Akhtar ), qui essayait de sauver sa femme Rani ( Aliza Vellani ), infectée par le Sick. Pendant ce temps, Tommy Jepperd ( Nonso Anozie ) et Aimee Eden ( Dania Ramirez ) tentaient de sauver les enfants avant qu'il ne soit trop tard.Le casting de Sweet Tooth est complété par Stefania LaVie Owen , Naledi Murray, Marlon William, Christopher Sean Cooper Jr., Yonas Kibreab et James Brolin (le narrateur). Rosalind Chao (Zhang) et Amy Seimetz (Birdie) ont été promus au rang de réguliers pour la saison 3.

Source : TV Line