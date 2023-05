Based On A True Story: une date et des images pour la série de Peacock

News Séries

Peacock a dévoilé la date et de premières images pour sa nouvelle série satirique, Based On A True Story.

La série, qui propose une approche satirique au genre du True Crime, débutera avec ses 8 épisodes d'un coup le jeudi 8 juin.



Based On A True Story est inspirée d'un événement réel bizarre. On suit un agent immobilier, un plombier et une ancienne star du tennis dont les vies se croisent de manière inattendue, exposant l'obsession américaine pour le true crime, les meurtres et les lunettes de toilette qui se baissent doucement.



Kaley Cuoco joue le rôle d'Ava Bartlett, aux côtés de Chris Messina et Tom Bateman. Le casting est complété par Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones et Li Jun Li.



Le créateur, Craig Robinson, a expliqué que le phénomène du true crime qui a transformé les tueurs en célébrités qui a envahi les USA ces 10 dernières années lui avait inspiré la série. Il est devenu fasciné par l'idée d'un couple marié dont les rêves de jeunesse ne se seraient pas réalisés, et qui ont vu le raz de marée du true crime comme une opportunité pour changer leurs vies et sauver leur mariage.



