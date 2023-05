Revue de presse: Queen Charlotte: A Bridgerton Story

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2023 à 12h07 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2023 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance son prequel de Bridgerton, Queen Charlotte: A Bridgerton Story. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story raconte le mariage de la jeune reine Charlotte avec le roi George d'Angleterre, qui déclenche une histoire d'amour épique et transforme la haute société dans ce prequel de l'univers "Bridgerton".



Au casting, on retrouve India Ria Amarteifio dans le rôle de la jeune Reine Charlotte, Golda Rosheuvel dans le rôle de la Reine Charlotte... que vous connaissez dans Bridgerton, ou encore Corey Mylchreest dans le rôle du Roi Georges III.



Bonne nouvelle pour ceux qui espéraient retrouver la qualité de Bridgerton, la presse US a apprécié le prequel !



Le prequel réussit à fournir une narration importante et un contexte émotionnel pour le monde plus large dans lequel il se situe.

-- Paste Magazine/Lacy Baugher



C'est bizarre d'être pour l'extension d'une marque, mais l'univers de la jeune Reine Charlotte mérite d'être exploré.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Le résultat améliore l'original.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



Un prequel intelligemment construit. En revenant aux origines de personnages secondaires, la mini-série propose un nouvel aperçu sur la façon dont la société de Bridgerton s'est créée, tout en montrant ses citoyens plus matures.

-- CNN/Brian Lowry



Le destin de la Reine Charlotte et du Roi Georges a ses qualités, mais si les scènes de repas, d'habillage, de contemplation de la lune et de préparation des chambres avaient été plus concises, les six épisodes n'auraient pas semblés si longs.

-- Wall Street Journal/John Anderson



