Revue de presse: Silo

05/05/2023

Aujourd'hui, Apple TV+ son nouveau drame dystopique, Silo. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

Silo se déroule dans un futur ruiné et toxique, où une communauté existe dans un silo géant qui plonge profondément dans la terre. Là, des hommes et des femmes vivent en suivant de nombreuses règles qu'ils pensent être faites pour leur bien...



La série nous propose un beau casting dans lequel on retrouve entre autres Rebecca Ferguson, Rashida Jones et Common.



Les critiques sont très bonnes:



Le premier épisode à lui seul est très bon, défiant toutes nos attentes. Je ne sais pas comment. A travers la façon dont l'histoire est racontée et le monde créé, qui maintiennent de très hauts standards. Et cet épisode final qui promet que d'autres sont à venir. Si vous aimez Dune, allez-y les yeux fermés.

-- The Mercury News/Randy Myers



Où que l'histoire décide de nous emmener ensuite, on a la volonté de la suivre tant que Rebecca Ferguson est là pour nous guider. Silo pourrait commencer à se perdre de nombreuses façons différentes, mais la série et Ferguson arrivent toujours à trébucher sur quelque chose de plus fascinant, trouvant un moyen d'aller de l'avant malgré tout ce qui les retient.

-- Collider/Chase Hutchinson



Le rythme pourrait sembler un peu lent pour certains, mais dans une série de science-fiction adaptant un monde riche, l'importance de plonger dans le passé de Juliette, dans les différentes sphères du silo, et dans l'Histoire d'une société vieille de 100 ans est primordiale. C'est ce qui fait des derniers moments de la série, et de ses toutes dernières images, ont autant d'impact.

-- Radio Times/Louise Griffin



Une mise en place ambitieuse, avec un mystère qui devient de plus en plus absorbant, Silo est un nouveau hit d'Apple.

-- Empire/John Nugent



Bien qu'il y ait un peu de rembourrage thématique et une répétition inévitable de l'imagerie, l'ennui n'est pas un problème. L'équipe et les acteurs semblent être toujours au courant de la façon dont le silo affecte la manière de penser de ses occupants. C'est ça, et des énigmes de plus en plus prenantes qui font que la série reste prenante.

-- San Francisco Chronicle/Bob Strauss



