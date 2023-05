Revue de presse: Bupkis

News Séries

Aujourd'hui, la chaîne câblée Shudder lance sa nouvelle comédie, Bupkis. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

Bupkis propose une version brute et fictionnalisée de la vraie vie de l'humoriste américain Pete Davidson. Un mélange d'histoires bien racontées et d'éléments absurdes représentant une vision non filtrée de la vie à travers les yeux de Pete. S'il n'est pas très connu en France, Pete Davidson est un humoriste américain qui a participé à la culte Saturday Night Live.



Au casting, on retrouve Pete Davidson qui joue son propre rôle, Edie Falco ou encore Joe Pesci.



La presse US est assez positive, mais pas dithyrambique non plus:



Bupkis reste accrochée à la réalité dans son portrait légèrement fictionnalisé de la vie de Davidson et du tourbillon qui entoure son genre de célébrité avec une dose de candeur et de profondeur surprenante.

-- The Daily Beast/Coleman Spilde



Le ton constamment changeant de Bupkis mène à certaines longues pauses entre les rires, et le premier épisode se repose trop sur de vieux gimmicks fainéants, qui ne sont pas représentatifs de l'ambition évidente de la série. Mais même quand la comédie n'arrive pas à être drôle, elle reste intéressante. Parfois bizarre et triste, mais intéressante.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Allez au delà du premier épisode... ou mieux, passez le, et Bupkis ne fait que s'améliorer.

-- Newsday/Verne Gay



La série peut prendre vie dans des détails spécifiques comme dans un flashback dans un épisode où Davidson a assisté à un mariage quelques semaines après que son père soit mort en venant au secours des victimes du 11 septembre. Mais dans l'ensemble, Bupkis rend la vie d'une star prévisible, tout en insistant sur le fait qu'elle soit excitante.

-- Variety/Alison Herman



Gênante, trop intime et versant dans le confessionnel, la série n'est que modérément drôle.

-- The Guardian/Charles Bramesco



Regardez le trailer de la série Bupkis :





