The Summer I Turned Pretty: une date, des révélations et les titres des épisodes de la saison 2

Seriesaddict.fr le 08/05/2023 à 16h31 par Amelie Brillet

2023 - Prime Video

Prime Video a dévoilé pas mal d'informations sur la saison 2 de sa série The Summer I Turned Pretty.

La seconde saison du drame pour jeunes adultes débutera le vendredi 14 juillet, avec ses trois premiers épisodes. Les épisodes suivants seront diffusés à un rythme hebdomadaire, jusqu'au season finale du 18 août.



Le casting de la série, dont les trois stars, qui forment un triangle amoureux, Lola Tung (alias Isabel “Belly” Conklin), Christopher Briney (Conrad Fisher) et Gavin Casalegno (Jeremiah Fisher) ont partagé la date dans une vidéo d'annonce:





Le titre de chaque épisode a aussi été dévoilé:Episode 201: “Love Lost”Episode 202: “Love Scene”Episode 203: “Love Sick”Episode 204: “Love Game”Episode 205: “Love Fool”Episode 206: “Love Fest”Episode 207: “Love Affair”Episode 208: “Love Triangle”La première saison de The Summer I Turned Pretty se concentrait sur le triangle amoureux entre Belly, 16 ans, et les frères Fisher, le ténébreux Conrad et le facile à vivre Jeremiah, avec lesquels Belly a passé tous ses étés dans la maison de leur mère Susannah à Cousins Beach. Il semblait que Belly ait choisi Jeremiah, mais elle a terminé la première saison en ambrassant Conrad. Mais un nuage sombre pesait sur le moment, et suivra Belly dans la saison 2.Belly avait l'habitude de compter les jours jusqu'à son retour à Cousins Beach, mais avec Conrad et Jeremiah qui se battent pour elle et le retour du cancer de Susannah, elle n'est pas sure que l'été sera le même qu'auparavant. Quand un visiteur inattendu menace le futur de la maison de Susannah, Belly doit réunir le gang, et décider une bonne fois pour toute qui est l'élu de son cœur.Le casting est complété par Elsie Fisher (Barry, Castle Rock) et Kyra Sedgwick (The Closer).

Source : TV Line