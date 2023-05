Yellowstone prendra fin avec sa saison 5, le spin-off débutera plus tard cette année

News Séries

Paramount + a annoncé que la cinquième saison à venir de son hit Yellowstone (2018) serait aussi la dernière.

Le streamer a aussi précisé que la dernière saison commencerait en novembre, et qu'un nouveau spin-off, dont on ne connait pas encore l'intrigue et qui pourrait être mené par Matthew McConaughey pourrait arriver dès le mois de décembre.





Début février, les premières rumeurs de la fin de la série ont commencé à germer, malgré les audiences excellentes de Yellowstone. Selon un rapport, il semblerait que Kevin Costner n'ait plus voulu travailler qu'un jour par semaine sur les 8 épisodes de la deuxième partie de la saison 5. Il a ensuite été dit que Paramount avait non seulement refusé la proposition de Costner, mais qu'elle réfléchissait à une nouvelle série Yellowstone menée par McConaughey.L'avocat de Costner avait alors démenti le fait que l'acteur ne veuille travailler qu'un jour par semaine, et Paramount avait renchéri en disant espérer de poursuivre sa collaboration avec l'acteur pendant encore longtemps.Vu la nouvelle qui vient de tomber, on se doute que la situation derrière les caméras était en tout cas compliquée...Créée par Taylor Sheridan et John Linson, Yellowstone a présenté aux spectateurs John Dutton (Costner) et sa famille dysfonctionnelle en 2018. Depuis, deux spin-offs ont vu le jour, 1883 et 1923 (qui a été renouvelée pour une saison 2).Paramount + travaille aussi sur Bass Reeves, un spin-off de 1883 avec David Oyelowo dans le rôle du légendaire homme de loi, et sur 6666, qui se déroule au ranch vieux de plusieurs siècles et où Jimmy (Jefferso White) travaille désormais.

