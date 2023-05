Call Me Kat annulée après trois saisons, Mayim Bialik explique ce qui aurait du arriver aux personnages

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/05/2023 à 15h14 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - FOX

FOX a annulé sa comédie Call Me Kat après trois saisons.

La nouvelle est tombée alors que la série venait juste de diffuser son season finale, qui est désormais son series finale.



Un représentant de la chaîne a expliqué qu'ils étaient très fiers de la série mais que malheureusement, les audiences n'étaient pas aussi fortes qu'ils l'auraient espéré.

Cette saison, la sitcom a réuni 2.23 millions de téléspectateurs en moyenne, pour un taux de 0.4, soit des chutes de 24 et 33% par rapport à la saison précédente. Des huit comédies diffusées par FOX cette saison, elle est troisième pour les audiences, et quatrième pour le taux.



La comédie à plusieurs caméras, qui a débuté en 2021, était un remake très libre de la comédie anglaise Miranda, et comptait la star de la série originale, Miranda Hart parmi ses producteurs (aux côtés de Jim Parsons). A la suite de la mort de son père, Kat (Mayim Bialik) avait décidé d'abandonner sa carrière de prof de maths et d'utiliser ses économies pour ouvrir un café à Louisville, malgré la désapprobation de sa mère Sheila (Swoosie Kurtz).



Le casting était complété par Cheyenne Jackson (Max, son petit ami), Kyla Pratt (Randi, l'employée devenue partenaire de Kat), Julian Gant (Carter, le fiancé de Randi) et Leslie Jordan (qui jouait Phil, le boulanger du café, avant sa mort).



La saison 3 a du se faire sans Jordan, qui est mort d'un accident de voiture suite à un soudain problème cardiaque. Mais au lieu de tuer Phil, le personnage a continué à vivre hors champ. L'épisode du 5 janvier a révélé qu'il avait épousé son petit-ami Jalen et qu'ils avaient déménagé à Tahiti, étant tombés amoureux de l'île pendant un voyage romantique.



La star de la série, Mayim Bialik, a partagé ce qui serait arrivé aux personnages si la série n'avait pas été annulée, selon elle: Kat et Max ont vécu heureux pour toujours, Randi et Carter se marient et font la même chose, et Sheila est dans la vie de tout le monde pour toujours, amenant de la joie à tout le monde. Et Phil vit pour toujours...

Source : TV Line