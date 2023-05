S.W.A.T. dé-annulée ! CBS renouvelle sa série pour une dernière saison

News Séries

CBS a changé d'avis !

Après avoir annulé S.W.A.T. il y a quelques jours, la chaîne est revenue sur sa décision en lui octroyant finalement une septième et dernière saison de 13 épisodes.



CBS a expliqué qu'elle avait écouté ses téléspectateurs et leur passion pour S.W.A.T., et qu'ils avaient réussi à s'entendre en renouvelant la série pour une dernière saison qui sera diffusée durant la saison 2023/2024.



La chaîne avait annoncé la fin de la semaine dernière qu'elle avait choisi d'annuler son drame policier, alors même que ses audiences s'étaient améliorées par rapport à la saison précédente. Shemar Moore, la star de la série qui passe aussi au rand des producteurs pour la dernière saison, s'en était pris à CBS en disant que la décision n'avait pas de sens, et qu'il ne pensait pas qu'elle était finale. On peut dire qu'il a bien fait de ne pas se laisser décourager. Il a d'ailleurs partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram.

