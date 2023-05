CBS annule East New York et True Lies à la suite de la résurrection de S.W.A.T.

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/05/2023 à 15h58 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - CBS

Après être revenue sur sa décision et en renouvelant finalement S.W.A.T., CBS est passée aux mauvaises nouvelles: elle annule deux de ses nouvelles séries, East New York et True Lies.

East New York mettait en scène Amanda Warren dans le rôle de l'inspectrice adjointe Regina Haywood, qui était à la tête d'une station de police dans un quartier de Brooklyn. La nouvellement promue Haywood a du faire face à la résistance d'officiers vétérans et de détectives qui n'aimaient pas les changements qu'elle essayait de mettre en place. Jimmy Smits partageait l'affiche dans le rôle de son mentor, John Suarez. Le casting état complété par Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin, Richard Kind, Elizabeth Rodriguez, Lavel Schley er Olivia Luccardi.



Le season finale qui sera diffusé ce dimanche servira donc de series finale à East New York, qui n'aura eu qu'une saison pour faire ses preuves.





Source : TV Line