The Bear: une date pour la saison 2

le 09/05/2023

FX a annoncé la date de diffusion de la saison 2 de sa série The Bear.

La série FX reviendra sur Hulu avec sa saison 2 de 10 épisodes, qui seront tous diffusés dès le jeudi 22 juin:





La saison 2 suivra Carmen “Carmy” Berzatto ( Jeremy Allen White ), Sydney Adamu ( Ayo Edebiri ) et Richard “Richie” Jerimovich ( Ebon Moss-Bachrach ) alors qu'ils essaient de transformer leur restaurant sale en un spot d'un autre niveau. Alors qu'ils mettent complètement à nu le restaurant, ils vivent chacun des transformations de leurs côtés, et sont obligés de confronter leur passé pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur futur.L'équipe devra aussi essayer de s'en sortir avec toute la paperasse et les permis dont ils ont besoin, avec les ouvriers qu'ils doivent engager, et avec la beauté et l'agonie de la création d'un menu. L'équipe devra se rassembler de nouvelles manières, repousser leurs limites et leurs relations.Le casting de The Bear est complété par Abby Elliott Liza Colón-Zayas et Matty Matheson , avec Edwin Lee Gibson et Oliver Platt dans des rôles récurrents. Molly Gordon rejoindra le casting de la saison 2 dans un rôle récurrent, et Bob Odenkirk (Saul dans Breaking Bad et Better Call Saul) apparaîtra en tant que guest.

Source : TV Line