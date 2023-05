Revue de presse: Class of '09

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/05/2023 à 10h56 par Amelie Brillet

Aujourd'hui, Hulu lance son nouveau drame SF à suspense, Class of ’09. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

Dans Class of '09, on suit un groupe d'agents du FBI, diplômés de Quantico en 2009, qui sont réunis par la mort d'un ami mutuel. La série, qui s'étale sur trois décennies et racontée à travers trois timelines qui s'entrelacent, examine la nature de la justice, de l'humanité et des choix que l'on fait, qui déterminent nos vies et notre héritage.



Au très bon casting, on retrouve des habitués du petit écran: Brian Tyree Henry (Atlanta), Kate Mara (House Of Cards), Sepideh Moafi (The L Word: Generation Q) et Brian J. Smith (Sense8).



La presse US est mitigée:



Inventive et bien exécutée, c'est une saga criminelle moderne, à plusieurs niveaux, qui fait penser à Minority Report de Philip K. Dick (et Steven Spielberg).

-- The Daily Beast/Nick Schager



C'est un effort inégal; par moments, l'action doit s'arrêter brusquement pour des dialogues explicatifs, comme si la série se rendait compte qu'elle avait des problèmes de clarté. Malgré tout, grâce au casting remarquable et à la très bonne production, Class of '09 pourrait devenir mémorable.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



La série nous fait comprendre qu'elle a encore beaucoup de mystères à révéler. et peut-être que ces révélations seront suffisantes pour nous retenir, et alléger les problèmes de rythme des premiers épisodes. C'est une série intelligente, mais à la moitié de la saison, elle n'est pas encore indispensable.

-- TV Guide/Keith Phipps



Les vies personnelles des personnages peuvent devenir ennuyeuses. Mais les séquences d'action, et la confrontation entre Tayo (Henry) et les terroristes qu'il essaye d'arrêter, sont violentes, prenantes, et intelligentes. L'intérêt de la série dépend de quel personnage est à l'écran.

-- Wall Street Journal/John Anderson



Finalement, la série s'écroule sous le poids de ses problèmes. Les discussions autour du FBI ou de l'intelligence artificielle n'ont rien de neuf, mais cette série n'offre ni point de vu unique, ni réinvention.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



