CW annule Walker: Independence, Kung Fu et The Winchesters

le 12/05/2023

The Winchesters - 2023 - CW

CW continue le ménage dans sa grille de programmation en annulant trois de ses drames: Walker: Independence, Kung Fu et The Winchesters.

Walker: Independence prend fin après seulement une saison, qui a réuni en moyenne 950 000 téléspectateurs, pour un tau de 0.1. Des 14 drames diffusés par la chaîne, elle était quatrième pour les audiences et sixième (égalité à 6) pour le taux.



Dans une interview, le showrunner Seamus Kevin Fahey a expliqué qu'il y avait un plan B, que personne ne voulait voir la série partir, et qu'ils recevaient du soutien de la part des studios CBS. Jared Padalecki, qui produit la série (et est la star de Walker) a expliqué qu'il étaient agressivement en train de chercher un nouveau support de diffusion pour la série, et qu'il avait beaucoup d'espoir.



Le casting était composé de Katherine McNamara, Matt Barr, Katie Findlay, Greg Hovanessian, Lawrence Kao, Justin Johnson Cortez et Gabriela Quezada.





La chaîne a aussi annulé le prequel spin-off de Supernatural, The Winchesters , après une seule saison, qui a réuni 790 000 téléspectateurs en moyenne, pour un taux de 0.2. Des 14 drames diffusés par CW cette saison, elle est septième pour les audiences, et seconde (ex-aequo à 5) pour le taux, derrière All American.La chaîne a déclaré que, parce qu'elle réimagine la nouvelle CW, elle a du prendre des décisions difficiles.The Winchesters s'intéressait aux parents de Dean et Sam, John Winchester ( Drake Rodger ) et Mary Campbell ( Meg Donnelly ). Le casting était complété par Bianca Kajlich Nida Khurshid et Jojo Fleites Mais, à l'instar de Jared Padalecki (son frère dans Supernatural), Jensen Ackles , qui produit The Winchesters, n'est pas prêt à voir la série partir sans essayer de la sauver. La production cherche un autre canal de diffusion, et le casting incite les fans à utliser le hashtag #SaveTheWinchesters.Enfin, la CW a aussi annulé sa série Kung Fu , cette fois après trois saisons. La dernière saison a réuni en moyenne 792 000 téléspectateurs, pour un taux de .1. Elle était septième pour les audiences, et huitième pour le taux.Le casting de Kung Fu était composé de Olivia Liang , Eddie Liu, Jon Prasida Gavin Stenhouse et Vanessa Kai