Revue de presse: City on Fire

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, City on Fire. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

City On Fire revient sur l'histoire vraie d'un étudiant à l'université qui s'est tué à Central Park, le 4 juillet 2003. L'enquête connecte une série d'énormes d'incendies mystérieux, la scène musicale de la ville, et une riche famille qui cache de nombreux secrets.



Au casting, on retrouve Chase Sui Wonders, Wyatt Oleff ou encore Jemima Kirke.



La presse US n'est pas très emballée:



Encore une série de qualité d'Apple.

-- The Guardian/Lucy Mangan



Les intrigues finissent par trouver une réponse dans les 8 épisodes de City on Fire, même si ce n'est pas toujours de manière convaincante. La série reste divertissante, même si elle en fait trop. Les personnages sont assez aimables, désagréables ou bizarres pour conserver l'intérêt des spectateurs.

-- Arizona Republic/Bill Goodykoontz



City On Fire s'est débarrassé de presque tout ce qui rendait le livre original. Le casting est bon, les déors authentiques et la musique à la hauteur de ce qu'on attend d'une production de Josh Schwartz et Stephanie Savage. Mais tous ces aspects s'effondrent devant une série d'artifices trop ridicules pour être impactant.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



La série sait ce qu'elle devrait dire, mais elle n'a aucune idée de la façon de le faire. Le pire est que, même à son niveau le plus basique, la série est incapable de nous montrer la puissance et la gravité d'un de ses éléments les plus tragiques.

-- Collider/Erick Massoto



La série s'accroche mais n'arrive pas à tenir les promesses qu'elle a faites au début de la série. Elle tente pourtant de le faire à travers une série d'intrigues invraisemblables et des choix de performances ridiculement lourdes qui versent de l'essence sur un feu déjà bien fourni.

-- The Daily Beast/Coleman Spilde



