CBS commande un spin-off de The Good Wife, Matlock et une comédie des frères Wayans, découvrez les trailers

le 15/05/2023

Elsbeth - 2023 - CBS

CBS a commandé deux drames et une comédie pour la rentrée: Elsbeth, Matlock et Poppa's House.

Elsbeth est une extension de l'univers de The Good Wife et se centre sur le personnage interprété par Carrie Preston, Elsbeth Tascioni. Après une carrière réussie à Chicago, une avocate douée mais peu conventionnelle utilise son point de vue unique pour faire des observations et aider la NYPD à arrêter de brillants criminels. Wendell Pierce (Jack Ryan) et Carra Patterson (Turner & Hooch) font aussi partie du casting.





La chaîne a aussi commandé Matlock . Ré-imagination du classique du même nom d'Andy Griffith, la série met en scène Kathy Bates dans le rôle principal. Après avoir trouvé le succès dans sa carrière dan ses jeunes années, la brillante septuagénaire Madeline Matlock reprend le travail dans un cabinet d'avocats prestigieux où elle utilise son comportement agréable et ses tactiques astucieuses pour gagner des procès et s'attaquer à la corruption de l'intérieur. Skye P. Marshall (Chilling Adventures of Sabrina), Jason Ritter (Parenthood), David Del Rio (The Baker and the Beauty) et Leah Lewis (Nancy Drew) font aussi partie du casting.Enfin, CBS a aussi commandé la comédie Poppa’s House , créée et avec Damon Wayans et Damon Wayans Jr. . Wayans sénior y joue un présentateur de radio légendaire et joyeusement divorcé, Poppa, qui voit ses points de vue dérangés quand une femme co-présentatrice ( Essence Atkins ) est engagée. Chez lui, il doit toujours s'occuper de son fils adulte (Wayans Jr.), un rêveur brillant qui essaye de poursuivre sa passion tout en étant un père et un mari responsable. Tetona Jackson fait aussi partie du casting.La chaîne avait précédemment commandé Tracker (qui s'est brièvement appelée The Never Game), menée par Justin Hartley (This Is Us) dans le rôle de Colter Shaw, un survivaliste qui traverse le pays en tant que "chasseur de récompenses", utilisant ses compétences pour aider les citoyens et les forces de l'ordre à résoudre tous types de mystères, tout en faisant face à ses propres problèmes de famille. Le casting comprend aussi Mary McDonnell Robin Weigert et Garfield Wilson