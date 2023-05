ABC annule Big Sky, The Company You Keep et Alaska Daily

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/05/2023 à 15h51 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Big Sky - 2023 - ABC

ABC a annulé trois de ses drames, Big Sky, Alaska Daily et The Company You Keep.

Big Sky, le thriller criminel signé David E. Kelley avec Kylie Bunbury et Katheryn Winnick, aura eu droit à trois saisons. La dernière saison a réuni 4.8 millions de téléspectateurs en moyenne, pour un taux de 0.5. Des 8 drames diffusés par la chaîne cette saison, elle était avant-dernière pour les audiences, et sixième pour le taux.

Le season finale du 18 janvier dernier sert désormais de series finale.





La série journalistique menée par Hilary Swank Alaska Daily , a conclu sa première saison de 11 épisodes le 30 mars dernier. La série mettait en scène l'actrice doublement oscarisée dans le rôle d'Eileen Fitzgerald, une journaliste d'investigation qui a quitté son job prestigieux à New York après une affaire qui a mal tourné. Elle a rejoint un journal à Anchorage, en Alaska. Sa première mission: décrocher un scoop sur un cold case plein de conspirations impliquant la mort d'une indigène.La série a réuni une moyenne de 5.3 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. The Company You Keep n'aura, elle aussi, eu qu'une seule saison. Elle mettait en scène Milo Ventimiglia dans le rôle d'un arnaqueur impliqué de façon romantique avec une agent de la CIA jouée par Catherine Haena Kim . Au cours de la première saison, le couple a découvert l'identité secrète de l'autre, ce qui a forcé Emma à rompre avec Charlie et en faire un indic de la CIA pour protéger sa famille. Le season finale, qui sert là encore de series finale, a été diffusé le dimanche 7 mai.La série réunissait en moyenne 3.8 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4.

