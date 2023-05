CBS annonce sa programmation séries pour la saison 2023/2024

News Séries

Matlock - 2023 - CBS

CBS a dévoilé son calendrier séries pour la rentrée 2023/2024.

CBS est la première des grands networks à dévoiler sa grille de programmation pour la rentrée 2023/2024.



Que retenir du calendrier séries de CBS ?



- Elsbeth, le spin-off de The Good Wife, hérite de la case horaire du jeudi à 22h, que CSI: Vegas reprendra à la mi-saison.



- Tracker, la nouvelle série avec Justin Hartley, a réussi à avoir le spot très convoité de post Superbowl. Elle commencera donc le dimanche 11 février 2024.



Découvrez ci-dessous le calendrier de rentrée des séries CBS pour la rentrée 2023/2024 :



LUNDI

20h - The Neighborhood

20h30 - Bob Hearts Abishola

21h - NCIS

22h - NCIS: Hawaii



MARDI

20h - FBI

21h - FBI: International

22h - FBI: Most Wanted



JEUDI

20h - Young Sheldon

20h30 - Ghosts (nouvelle case horaire)

21h - So Help Me Todd

22h - Elsbeth (lancement nouvelle série)



Synopsis: Après une carrière réussie à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate douée mais peu conventionnelle, utilise son point de vue unique pour faire des observations et aider la NYPD à arrêter de brillants criminels.





VENDREDI

20h - S.W.A.T. (dernière saison)
21h - Fire Country
22h - Blue Bloods

DIMANCHE

20h - Matlock (lancement série)
21h - The Equalizer

Synopsis: Après avoir trouvé le succès dans sa carrière dans ses jeunes années, la brillante septuagénaire Madeline Matlock reprend le travail dans un cabinet d'avocats prestigieux où elle utilise son comportement agréable et ses tactiques astucieuses pour gagner des procès et s'attaquer à la corruption de l'intérieur.

Poppa's House (lancement série)

Synopsis: Le présentateur de radio légendaire et joyeusement divorcé Poppa voit ses points de vue dérangés quand une femme co-présentatrice est engagée. Chez lui, il doit toujours s'occuper de son fils adulte, un rêveur brillant qui essaye de poursuivre sa passion tout en étant un père et un mari responsable.

Tracker (lancement série)

Synopsis: Colter Shaw, un survivaliste qui traverse le pays en tant que "chasseur de récompenses", utilisant ses compétences pour aider les citoyens et les forces de l'ordre à résoudre tous types de mystères, tout en faisant face à ses propres problèmes de famille.

Les séries qui ont été annulées : East New York, NCIS: Los Angeles (qui a pris fin) et True Lies