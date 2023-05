Archer prendra fin avec sa saison 14, découvrez la date

News Séries

16/05/2023

2023 - FXX

Sterling Archer s'apprête à prendre sa retraite.

La comédie animée Archer (2009) va prendre fin après 14 saisons de bons et loyaux services.



La saison finale débutera le mercredi 30 août avec deux épisodes, puis sera diffusée à un rythme hebdomadaire. FXX n'avait pas annoncé jusqu'ici le renouvellement de la série, mais le membre du casting Chris Parnell avait expliqué, en janvier, que la saison était en production.



Archer a débuté sur FX en 2009, avant d'être relocalisée sur sa chaîne sœur FXX en 2017. La comédie animée a décroché 9 nominations aux Emmys Awards, et trois victoires dont celle du meilleur programme animé en 2016.



Le casting de voix inclut H. Jon Benjamin dans le rôle de l'espion éponyme, Sterling Archer; Aisha Tyler joue Lana Kane; Judy Greer joue Cheryl Tunt; Amber Nash joue Pam Poovey; Parnell joue Cyril Figgis; Adam Reed joue Ray Gillette et Lucky Yates joue Dr. Krieger.



Jessica Walter, qui doublait la mère d'Archer, Malory Archer, depuis les débuts de la série, est malheureusement décédée en mars 2021. La série a dit au revoir à l'actrice dans le season finale de la saison 12, dans lequel Malory a quitté l'agence d'espionnage et a passé le relais à son fils. Le personnage a été vu pour la dernière fois se reposant sur une plage tropicale et sirotant des cocktails.

