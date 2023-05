Painkiller: une date et des photos pour la nouvelle série de Netflix

News Séries

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et des photos pour Painkiller, sa nouvelle mini-série.

Le drame criminel mené par Matthew Broderick et Uzo Aduba sera disponible dès le jeudi 10 août.



Painkiller raconte une version fictive des événements et explore certaines origines et conséquences de la crise des opioïdes aux Etats-Unis, mettant en lumière les histoires des auteurs, des victimes et des chercheurs de vérité dont les vies ont été bouleversées à jamais par l'invention de l'OxyContin.



La série examine des sujets comme le crime, la prise de responsabilité et les systèmes qui continuent à ne pas aider des centaines de milliers d'américains.



Broderick joue Richard Sackler, héritier de la familler milliardaire Sackler et haut placé chez Purdue Pharma, alors qu'Aduba joue Edie, une enquêtrice à la tête du cas contre Purdue.



Taylor Kitsch, Dina Shihabi et West Duchovny complètent le casting principal.



Painkiller est basée sur le livre du même nom de Barry Meier et sur l'article "The Family That Built the Empire of Pain" de Patrick Radden Keefe publié dans The New Yorker.



