Revue de presse: High Desert

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/05/2023 à 11h13 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2023 - Apple TV+

Hier, Apple TV+ a lancé sa nouvelle série, High Desert. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

High Desert suit Peggy Newman, une toxicomane qui décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère bien aimée dans la petite ville dans le désert de Yucca Valley en Californie, et décide de devenir détective privé.



Apple nous propose un très bon casting mené par Patricia Arquette, et dans lequel on retrouve aussi Matt Dillon et Rupert Friend.



La presse US est assez mitigée:



Patricia Arquette n'est pas la seule raison de regarder High Desert, mais elle est la meilleure raison, et la seule raison dont vous ayez besoin.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



La série ne sera peut-être pas la tasse de thé de tout le monde parce qu'elle demande de la détermination. Si les premiers épisodes sont agréables, High Desert prend une forme plus perspicace dans les derniers épisodes, au rythme soutenu.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



Ce qui empêche High Desert d'être une grande série (mais il y a de l'espoir, si elle obtient une seconde saison), c'est qu'elle n'arrive pas à rattacher ses éléments grotesques, qui sont géniaux, avec son histoire plus profonde. L'intrigue devient si encombrée, précipitée et désordonnée qu'on a l'impression que le finale a été écrit par (plutôt que pour) Peggy.

-- Washington Post/Lili Loofbourow



On est partagés. Parfois, High Desert est un flux débordant de scènes qui veulent se faire passer pour une histoire. Mais à s'autres moments, quand elle est concentrée sur sa direction, la série peut être fun à regarder.

-- Decider/Joel Keller



Il se passe beaucoup de choses dans la série. Si vous êtes à la recherche d'un drame calme et mesuré, High Desert n'est pas faite pour vous. Mais Arquette est bien castée, et son charisme propulse la série à travers ses changements de ton.

-- The Telegraph/Ed Cumming



Regardez le trailer de la série High Desert :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de High Desert