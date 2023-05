ABC renouvelle The Conners et Not Dead Yet. Pas de décision pour deux autres séries

News Séries

ABC a renouvelé ses séries The Conners et Home Economics.

La chaîne a renouvelé The Conners, son spin-off de Roseanne, pour une saison 6, ce qui garanti à la série de dépasser la barre des 100 épisodes.



Dans sa saison 5 tout juste terminée, la série a réuni 5 millions de téléspectateurs en moyenne, pour un taux de 0.7, soit des hausses de 6% pour les téléspectateurs et d'un dixième pour le taux, par rapport à la saison 4. Des cinq sitcoms diffusées par la chaîne cette saison, elle est première pour les audiences, et deuxième derrière Abbott Elementary pour le taux.



Not Dead Yet, la nouvelle sitcom menée par Gina Rodriguez, aura quant à elle droit à une seconde saison. Sa première saison, qui s'est conclue le 3 mai dernier, a réuni 3.4 millions de téléspectateurs en moyenne, pour un taux de 0.5. Elle est troisième en audiences comme pour le taux.





Le sort de deux séries n'a pas encore été décidé: Home Economics et The Rookie: Feds The Conners et Not Dead Yet rejoignent Grey’s Anatomy The Good Doctor et The Rookie , qui ont déjà été renouvelées par ABC.

