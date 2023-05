ABC commande le drame High Potential, adaptation de la série française HPI

News Séries

ABC a commandé High Potential, sa nouvelle série menée par Kaitlin Olson.

Kaitlin Olson (It’s Always Sunny in Philadelphia, The Mick) va jouer le rôle d'une mère célibataire qui est aussi détective privée dans High Potential, l'adaptation de la série française HPI avec Audrey Fleurot.



Olson jouera Morgan, une mère célibataire avec un esprit exceptionnel dont l'habilité inconventionnelle à résoudre des crimes la mène à un partenariat inhabituel avec un détective très classique.



Daniel Sunjata (Graceland) joue Karadec, le détective en question. Javicia Leslie (Batwoman), Judy Reyes (Claws), Deniz Akdeniz (The Flight Attendant), Amirah Johnson (Shameless) et Matthew Lamb complètent le casting.



High Potential est le seul pilot d'ABC à obtenir une commande pour la saison 2023/2024 pour le moment. Une source de la chaîne a expliqué que d'autres pilots sont toujours en lice, dont le spin-off de The Good Doctor The Good Lawyer, le drame médical avec ben McKenzie The Hurt Unit, la comédie avec Ellie Kemper Keeping It Together, le drame légal avec Sarah Shahi Judgement et la comédie Public Defenders avec Anthony Anderson.

