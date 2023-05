Ginny & Georgia renouvelée pour des saisons 3 et 4

News Séries

Netflix

Ginny & Georgia, le duo mère-fille compliqué, ne va nulle part: Netflix vient de renouveler sa dramédie pour deux saisons supplémentaires.



La série aura droit à des saisons 3 et 4, avec Sarah Glinski qui prendra les rênes en tant que showrunner, en succédant à Debra J. Fisher.



Ginny & Georgia est revenue pour sa seconde saison le 5 janvier dernier, après presque deux ans de pause.





Dans le season finale, Georgia s'est confiée à Paul sur son ex abusif Gil, ses propres actes répréhensibles et plus sur son passé compliqué, mais en laissant de côté le fait qu'elle ait tué ses deux ex-maris.Malgré tout ce qu'il a appris, Paul veut toujours épouser Georgia, puisqu'elle l'a déjà ruiné... Le couple s'est marié et a eu droit à une magnifique cérémonie, qui a été gâchée par l'arrivée de la police...La créatrice/productrice a expliqué que ce qui se passe dans les épisodes 8, 9 et 10 entre Joe, Cynthia et Georgia joue un énorme rôle dans la saison 3, mais pas nécessairement de façon romantique. Des graines d'intrigues ont été plantées dans la saison 2 sans qu'on puisse s'en apercevoir avant la saison 3.

Source : TV Line