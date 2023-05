Only Murders in the Building: une date pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 19/05/2023

2023 - Hulu

Hulu a dévoilé la date officielle de la saison 3 de sa dramédie Only Murders in the Building.

La comédie nommée aux Emmys reviendra le mardi 8 aôut pour sa troisième saison.



La nouvelle saison accueillera Meryl Streep, mais aussi Paul Rudd, dont le personnage a été introduit dans le finale de la saison 2, Jesse Williams (Grey's Anatomy) et Ashley Park (Emily In Paris). Ils rejoignent le trio phare du show, Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.



Hulu a déjà sorti un teaser pour la saison à venir:





Le finale de la saison 2, qui a été diffusé l'été dernier, faisait un saut dans le temps d'un an, après lequel la série a introduit le personnage de Paul Rudd, Ben Glenroy, un acteur qui partage l'affiche d'une pièce de théâtre avec Charles. La nuit d'ouverture de leur pièce, Ben est mort sur scène...On n'en sait pas beaucoup sur la saison 3, si ce n'est que des jours plus heureux attendent Mabel qui a, dans les deux premières saisons, été capable de s'alléger de son passé. Elle se pose toujours des questions, mais elle est beaucoup plus optimiste.

Source : TV Line