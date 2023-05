Revue de presse: XO, Kitty

News Séries

Hier, Netflix a lancé sa nouvelle série, XO, Kitty, un spin-off des films To All The Boys I've Loved. On vous résume ce qu'en pense la presse US.

Suite des films To All The Boys I've Loved qui suit les aventures de la petite soeur de Lana, Kitty, XO, Kitty suit l'entremetteuse adolescente Kitty Song Covey, qui pense qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour. Mais quand elle déménage à l'autre bout du monde pour rejoindre son petit-ami à distance, elle se rend compte que les relations sont beaucoup plus compliquées lorsqu'il s'agit d'elle-même.



Au casting, on retrouve Anna Cathcart dans le rôle principal, mais aussi Anthony Keyvan ou encore John Corbett dans le rôle de son père.



La presse US est assez mitigée:



La série fonctionne parce Kitty connait très bien son personnage (qu'elle interprétait déjà dans les films). L'histoire prend des chemins qui ne semblent pas juste artificiels, et il y a assez de finesse pour que XO, Kitty ne se résume pas qu'à sa romance centrale.

-- Decider/Joel Keller



La romance manque de l'intense alchimie des films qui l'ont précédée, mais se rattrape avec son actrice solaire et drôle.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



Il y a beaucoup d'éléments en même temps et quand on en a une bonne vue d'ensemble dans le dernier épisode, on voit que la première saison servait aussi d'introduction à une seconde saison plus riche et plus intéressante. On aurait pu espérer que ça arrive plus rapidement.

-- The A.V. Club/Lauren Chval



Cette série adolescente pourrait être assez intéressante pour qu'un adulte décide d'y revenir, si ce n'est en pliant du linge, pour le triangle amoureux mignon et les fins qui proposent des cliffhangers.

-- The Guardian/Janelle Zara



Cathcart était si charmante dans les films qu'il est dommage qu'elle et le potentiel de son personnage soient gâchés dans une série pareille, avec son intrigue de départ faible et mal conçue, des situations gênantes faites pour faire rire, et le manque d'alchimie.

-- Collider/Abby Cavenaugh



