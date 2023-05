Revue de presse: American Born Chinese

News Séries

Aujourd'hui, Disney+ lance sa nouvelle série, American Born Chinese

Dans American Born Chinese, on suit Jin Wang, un adolescent moyen qui doit jongler avec sa vie sociale au lycée et sa vie personnelle avec sa famille d'immigrés. Quand il rencontre un nouvel étudiant étranger le jour de la rentrée, encore plus de mondes entrent en collision alors que Jin est involontairement empêtré dans une bataille de dieux mythologiques chinois



Au casting, on retrouve Ben Wang dans le rôle de Jin, mais aussi Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, récemment oscarisés pour leurs performances dans l'excellent Everything Everywhere All At Once.



La presse est très enthousiaste:



American Born Chinese se révèle être une des meilleures surprises de l'année. Elle fait parfois penser à My So-Called Life (mais cette fois de la perspective d'un garçon) ou à Freaks And Geeks.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



Malgré ses nombreux discours sur la découverte de soi, la série n'oublie pas d'amener su fun. Les séquences d'action (à part, malheureusement, une séquence clé) sont imprégnées de légèreté et de jeu.

-- The Playlist/Nguyên Lê



C'est charmant sans être mielleux, drôle et aussi sensible, et l'action est aussi très réfléchie.

-- The Daily Beast/Laura Bradley



American Born Chinese est divertissante. Elle propose un point de vue rafraichissante sur l'identité culturelle, qui ne sonne jamais comme une leçon.

-- Empire/Laura Sirikul



A la fin, tout ce qui semble se distinguer dans American Born Chinese, c'est à dire ce qui réside dans les détails du quotidien de Jin et sa famille, s'effacent dans un mélange de parchemins, de rébellions et d'objectifs importants. On dirait une vibrante histoire de passage à l'âge adulte dont on aurait enlevé les passages les plus pointus, et qui a été faite pour rentrer dans les cases plus conformes des besoins de la machine Disney...

